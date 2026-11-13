JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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13.11.2026 14:30:11

JPMorgan Raised Its MSTR Stake 36% Before Strategy’s MSCI Exit Blow

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JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 38 220,00 0,00% JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
JPMorgan Chase & Co. 313,80 1,29% JPMorgan Chase & Co.
MSCI 595,80 1,09% MSCI

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