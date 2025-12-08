Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Analystenmeinung
|
08.12.2025 09:36:39
JPMorgan sieht Chancen bei Bayer - Kursziel steigt deutlich - Aktie steigt
Die Papiere der Leverkusener zählen neben AstraZeneca und Novartis zu den Branchenfavoriten des Analysten Richard Vosser, wie er am Montag in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche schrieb. Bei Bayer bessere sich die Geschäftslage und obendrein bestehe die Chance auf eine Eindämmung der negativen Folgen aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten.
Die Bayer-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,36 Prozent stärker bei 34,09 Euro.
/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
