Analystenmeinung 08.12.2025 09:36:39

JPMorgan sieht Chancen bei Bayer - Kursziel steigt deutlich - Aktie steigt

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 50 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.

Die Papiere der Leverkusener zählen neben AstraZeneca und Novartis zu den Branchenfavoriten des Analysten Richard Vosser, wie er am Montag in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche schrieb. Bei Bayer bessere sich die Geschäftslage und obendrein bestehe die Chance auf eine Eindämmung der negativen Folgen aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten.

Die Bayer-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,36 Prozent stärker bei 34,09 Euro.

/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

07:34 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Bayer Equal Weight Barclays Capital
02.12.25 Bayer Kaufen DZ BANK
02.12.25 Bayer Buy Merrill Lynch & Co., Inc.
02.12.25 Bayer Neutral JP Morgan Chase & Co.
