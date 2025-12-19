Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|Nachbesetzung
|
19.12.2025 14:15:41
Jungheinrich-Aktie stärker: Interims-Vorsitzenden des Aufsichtsrats bestimmt
Das Aufsichtsgremium hat die Betriebswirtin Kathrin Dahnke mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zur Interims-Vorsitzenden gewählt, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Sie folgt auf Rolf Najork, der sein Amt zum 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch niedergelegt hat. Dahnke hat zurzeit bereits Mandate in den Aufsichtsräten von B. Braun, Knorr-Bremse, Aurubis und Fraport.
Der Aufsichtsrat von Jungheinrich wird im Anschluss an die Hauptversammlung am 19. Mai über die Nachfolge des Vorsitzes entscheidet. Auf der Hauptversammlung werden zudem mehrere Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat gewählt.
Die Jungheinrich-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,52 Prozent höher bei 34,78 Euro.
DOW JONES
