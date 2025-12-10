AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zahlen vorgelegt 10.12.2025 12:41:39

KI treibt TSMC-Aktie an: Auftragsfertiger verzeichnet starkes Jahreswachstum

KI treibt TSMC-Aktie an: Auftragsfertiger verzeichnet starkes Jahreswachstum

Der taiwanesische Chip-Auftragsfertiger TSMC profitiert weiterhin kräftig vom weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren.

Im November schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 343,6 Milliarden Taiwan-Dollar (9,5 Mrd Euro) nach oben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Oktober ergibt sich allerdings ein Minus von 6,5 Prozent.

Chipentwickler wie NVIDIA und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), die ihre Chips auch von TSMC herstellen lassen, können die Nachfrage weiter nur schwer bedienen. So bauen Tech-Unternehmen unvermindert weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, da KI-Anwendungen viel Rechenleistung verschlingen.

In Taiwan kletterte das Papier schlussendlich um 1,69 Prozent auf 1.505,00 TWD.

/mis/stk

HSINCHU (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

TSMC-Aktie trotzdem schwächer: KI-Boom ist Umsatztreiber
TSMC-Aktie mit Rekordhoch: NVIDIA-Aufträge und KI-Nachfrage beflügeln TSMC-Ergebnisse
Neue Rekorde für Asiens Technologiewerte - Chancen für Anleger bei TSMC, SK hynix & Co.

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.mehr Nachrichten