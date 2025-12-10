KI treibt TSMC-Aktie an: Auftragsfertiger verzeichnet starkes Jahreswachstum

Im November schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 343,6 Milliarden Taiwan-Dollar (9,5 Mrd Euro) nach oben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Oktober ergibt sich allerdings ein Minus von 6,5 Prozent.

Chipentwickler wie NVIDIA und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), die ihre Chips auch von TSMC herstellen lassen, können die Nachfrage weiter nur schwer bedienen. So bauen Tech-Unternehmen unvermindert weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, da KI-Anwendungen viel Rechenleistung verschlingen.

In Taiwan kletterte das Papier schlussendlich um 1,69 Prozent auf 1.505,00 TWD.

