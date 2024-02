KORREKTUR/ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Airbus - 'Overweight'

(Korrigiert wurde im 3. Satz eine Zeitangabe: Richtig heißen muss es 2030 rpt 2030.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 200 auf 195 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die günstige Situation, die er bei dem Flugzeugbauer schon im Mai 2022 diagnostiziert habe, dürfte einige Jahre länger anhalten, als er damals erwartet habe, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn der Auftragseingang entwickle sich viel besser als prognostiziert, und die Einführung einer neuen Modellfamilie sei nicht vor 2030 zu erwarten. Andererseits habe er einige Herausforderungen etwa durch Lieferkettenprobleme und den nötigen Stellenaufbau unterschätzt und deshalb seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2024 bis 2027 gesenkt./gl/edh

