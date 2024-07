KORREKTUR: EssilorLuxottica überrascht mit Ausmaß des Gewinnanstiegs

(Berichtigt wird der Umsatz im 1. Absatz. Ergänzt wurden zudem das Umsatzplus auf Basis aktueller Wechselkurse sowie der Umsatz im ersten Halbjahr. Der Hinweis auf Nordamerika wurde entfernt. Im 2. Absatz wird klargestellt, dass es sich um den bereinigten Gewinn handelt.)

CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im abgeschlossenen Quartal erneut mehr erlöst und dabei seinen Gewinn deutlicher gesteigert als gedacht. Ohne Wechselkurseffekte stieg der Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,2 Prozent auf knapp 6,96 Milliarden Euro, wie das französisch-italienische Unternehmen am Donnerstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Auf Basis aktueller Wechselkurs war das Plus etwas niedriger. Dabei punktete der Konzern mit Brillenmarken wie Burberry, Oakley und Ray-Ban in all seinen Regionen.

Für das erste Halbjahr ergibt sich damit zu konstanten Wechselkursen ein Umsatzplus von ebenfalls etwas mehr als 5 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro. In diesem Zeitraum verdiente der Konzern bereinigt um Sondereffekte 1,75 Milliarden Euro. Damit übertraf er die durchschnittlichen Analystenschätzungen./ngu/la/he/mis/jha/