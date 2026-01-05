EssilorLuxottica Aktie

277,50EUR 12,90EUR 4,88%
EssilorLuxottica

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

05.01.2026 11:27:21

EssilorLuxottica Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 352 Euro belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Für den Brillenkonzern EssilorLuxottica rechnet sie mit starken Resultaten, auch dank des Weihnachtsgeschäfts./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
352,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
264,90 € 		Abst. Kursziel*:
32,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
277,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,85%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

