EssilorLuxottica Aktie
|277,50EUR
|12,90EUR
|4,88%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 352 Euro belassen. Zuzanna Pusz rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Luxusgüter-Herstellern mit Blick auf die Berichtssaison zum Schlussquartal 2024 mit Anzeichen einer Erholung. Für den Brillenkonzern EssilorLuxottica rechnet sie mit starken Resultaten, auch dank des Weihnachtsgeschäfts./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
352,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
264,90 €
|
Abst. Kursziel*:
32,88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
277,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,85%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-