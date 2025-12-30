EssilorLuxottica Aktie
EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel hätte eine Investition in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit der EssilorLuxottica-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 114,24 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,875 EssilorLuxottica-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 237,40 EUR, da sich der Wert eines EssilorLuxottica-Papiers am 29.12.2025 auf 271,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 137,40 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 124,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|19.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
|03.10.25
|EssilorLuxottica Neutral
|UBS AG
