EssilorLuxottica Aktie
|277,00EUR
|4,00EUR
|1,47%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini rechnet in einem Ausblick am Donnerstag mit einem sehr soliden Umsatzwachstum des Brillenherstellers. Allerdings dürften niedrigere Margen dies konterkarieren. Das Schlussquartal sollte ein stärkeres Umsatzplus zeigen als das dritte Quartal./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
345,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
276,90 €
|
Abst. Kursziel*:
24,59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
277,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,55%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
