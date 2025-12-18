EssilorLuxottica Aktie

277,00EUR 4,00EUR 1,47%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

18.12.2025 12:15:39

EssilorLuxottica Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica vor Zahlen für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini rechnet in einem Ausblick am Donnerstag mit einem sehr soliden Umsatzwachstum des Brillenherstellers. Allerdings dürften niedrigere Margen dies konterkarieren. Das Schlussquartal sollte ein stärkeres Umsatzplus zeigen als das dritte Quartal./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Overweight
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
276,90 € 		Abst. Kursziel*:
24,59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
277,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,55%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

