KORREKTUR: Redcare senkt Margenprognose wegen Marketingaufwendungen

(In der Meldung wurde die Bezugsgröße bei der Marge berichtigt. Diese bezieht sich auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) und nicht den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit).)

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) will vor dem Hintergrund starker Verkäufe von verschreibungspflichtigen Medikamenten mit E-Rezept ihre diesbezüglichen Marketingaufwendungen erhöhen. Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen daher nur noch mit einer bereinigten Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 1,2 bis 2,2 Prozent, wie es am späten Donnerstagabend mitteilte. Bisher war Redcare von 2 bis 4 Prozent ausgegangen.

Beim Umsatz erwartet der Konzern mit 2,35 bis 2,5 Milliarden Euro nun am unteren Ende der Spanne mit 50 Millionen Euro mehr. Im dritten Quartal waren die Erlöse um gut ein Fünftel auf 574 Millionen Euro nach oben gesprungen. Seit Jahresbeginn sind die Umsätze um etwa ein Drittel auf 1,7 Milliarden Euro gestiegen./he/ajx