LSE-Handel: FTSE 100 am Mittag mit Kursplus

FTSE 100-Handel am Dienstagmittag.

Um 12:10 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,38 Prozent auf 8 172,95 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,534 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 142,15 Punkte an der Kurstafel, nach 8 142,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 142,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 197,01 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 420,26 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, wurde der FTSE 100 mit 7 722,55 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 642,72 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 5,85 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 2,62 Prozent auf 3,57 GBP), Whitbread (+ 2,58 Prozent auf 29,78 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 2,04 Prozent auf 83,02 GBP), SSE (+ 2,01 Prozent auf 17,74 GBP) und Beazley (+ 1,88 Prozent auf 6,86 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ashtead (-3,99 Prozent auf 52,90 GBP), Rio Tinto (-0,65 Prozent auf 51,47 GBP), Fresnillo (-0,64 Prozent auf 5,40 GBP), AstraZeneca (-0,42 Prozent auf 123,76 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,34 Prozent auf 94,02 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 18 740 775 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 229,485 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at