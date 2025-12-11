Lufthansa Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Alex Irving hob in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die dank der anhaltenden Angebotsknappheit nach wie vor positiven Aussichten für Fluggesellschaften auf Langstrecken im Jahr 2026 hervor. Er glaubt zudem, dass sich eine Premium-Strategie in der Branche weiterhin auszahlen wird. IAG und Air France-KLM seien vor diesem Hintergrund interessant./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
