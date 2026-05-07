LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,28 Prozent tiefer bei 24 884,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 018,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 847,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Wert von 23 228,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 24 775,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 182,00 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,29 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Henkel vz (+ 5,18 Prozent auf 66,60 EUR), Infineon (+ 3,60 Prozent auf 61,36 EUR), Continental (+ 2,80 Prozent auf 69,82 EUR), BMW (+ 1,99 Prozent auf 83,02 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,62 Prozent auf 36,41 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Hannover Rück (-5,53 Prozent auf 246,00 EUR), Siemens Healthineers (-4,91 Prozent auf 33,86 EUR), Daimler Truck (-3,31 Prozent auf 42,42 EUR), Bayer (-2,73 Prozent auf 37,46 EUR) und Rheinmetall (-2,61 Prozent auf 1 404,00 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 1 404 239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 198,570 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at