LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das schwache Diagnostik-Geschäft zehre an den Gewinnerwartungen und habe sich damit am Berichtstag auch die Aktien belastet, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für 2026 seien die Erwartungen nun schon auf eine neue Basis gebracht worden. Er selbst nimmt nun für 2027 eine vorsichtigere Haltung ein, glaubt aber auf längere Frist weiter an eine gute Story der Aktie./rob/tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 04:10 / GMT





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