Siemens Healthineers Aktie

34,64EUR 0,01EUR 0,03%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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22.05.2026 10:32:41

Siemens Healthineers Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Diskutiert worden sei unter anderem über das Thema Verbraucherpreise, erwähnte Hassan Al-Wakeel am Freitag. Bei dem Medizintechnik-Konzern böten Dienstleistungsverträge wegen enthaltener Verbraucherpreisindex-Klauseln eine gute Absicherung gegen die Inflation./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
34,62 € 		Abst. Kursziel*:
44,43%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,34%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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