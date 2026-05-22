LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Diskutiert worden sei unter anderem über das Thema Verbraucherpreise, erwähnte Hassan Al-Wakeel am Freitag. Bei dem Medizintechnik-Konzern böten Dienstleistungsverträge wegen enthaltener Verbraucherpreisindex-Klauseln eine gute Absicherung gegen die Inflation./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:40 / GMT



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