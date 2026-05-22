Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einer hauseigenen Management-Konferenz mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Diskutiert worden sei unter anderem über das Thema Verbraucherpreise, erwähnte Hassan Al-Wakeel am Freitag. Bei dem Medizintechnik-Konzern böten Dienstleistungsverträge wegen enthaltener Verbraucherpreisindex-Klauseln eine gute Absicherung gegen die Inflation./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 05:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
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Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
50,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
34,62 €
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Abst. Kursziel*:
44,43%
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
34,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,34%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
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