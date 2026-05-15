Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Sparte Bildgebende Verfahren und dem übernommenen Krebsbehandlungsspezialisten Varian hätten sich zwei wichtige Bereiche des Medizintechnikkonzerns stark entwickelt, wogegen es für die Diagnostik schlecht gelaufen sei, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Siemens Healthineers bleibe zwar einer der wichtigsten Branchentitel. Doch eine Neubewertung dürfte bis spät im zweiten Halbjahr auf sich warten lassen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,75 €
|
Abst. Kursziel*:
48,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,89%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
14.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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14.05.26
|DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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12.05.26
|Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
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12.05.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
11.05.26
|Goldman Sachs Group Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Neutral (finanzen.at)
|
08.05.26
|Siemens Healthineers-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein (finanzen.at)
|
07.05.26
|Aktie im Minus: Siemens Healthineers kappt Prognose - Sparte Labordiagnostik gerät in den Fokus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
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