Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 42 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für die Aktien dürfte eine überdurchschnittliche Kursentwicklung weiterhin schwierig bleiben, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Selbst die gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr 2026 bedürften einer klaren Belebung des Wachstums sowie der Margen. Der Analyst hält auch den Marktkonsens für das Ergebnis je Aktie 2027 für ambitioniert./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33,75 €
|
Abst. Kursziel*:
12,59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,67%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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14.05.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Siemens Healthineers auf 50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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14.05.26
|Buy für Siemens Healthineers-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse (finanzen.at)
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14.05.26
|DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.05.26
|Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
|
12.05.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
11.05.26
|Goldman Sachs Group Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Neutral (finanzen.at)
|
08.05.26
|Siemens Healthineers-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Hold ein (finanzen.at)
|
07.05.26
|Aktie im Minus: Siemens Healthineers kappt Prognose - Sparte Labordiagnostik gerät in den Fokus (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|08:51
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