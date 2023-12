LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schwächelt am Mittag

Der LUS-DAX notiert am Freitagmittag im negativen Bereich.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,34 Prozent auf 16 678,50 Punkte zurück.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 16 650,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 699,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.11.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 959,50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.09.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 501,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 22.12.2022, einen Stand von 13 926,00 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2023 bereits um 18,66 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit BMW (+ 0,79 Prozent auf 100,34 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 184,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 21,79 EUR), Brenntag SE (+ 0,53 Prozent auf 82,86 EUR) und Symrise (+ 0,47 Prozent auf 98,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Zalando (-6,72 Prozent auf 21,36 EUR), adidas (-5,64 Prozent auf 183,46 EUR), Sartorius vz (-1,63 Prozent auf 332,50 EUR), Infineon (-0,78 Prozent auf 37,57 EUR) und MTU Aero Engines (-0,64 Prozent auf 192,90 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 702 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 162,822 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at