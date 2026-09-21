MÄRKTE EUROPA/Erholung dank fallender Renditen

DOW JONES--Nach dem Abverkauf am Freitag sind die europäischen Aktienmärkte mit Aufschlägen in den Handel zu Wochenbeginn gestartet. Stützend wirken weiter nachgebende Ölpreise sowie fallende Renditen an den Anleihemärkten. Brent notiert bei 101,68 Dollar das Fass - ein Minus von 2,1 Prozent, WTI geht sogar bei unter 99 Dollar um. Angeblich soll es neue diplomatische Bemühungen um eine Lösung des Konflikts im Nahen Osten geben. Von einer echten Entspannung für die Börsen kann allerdings keine Rede sein. Auch hofft man im Handel auf einen positiven Verlauf des Gipfeltreffens zwischen Donald Trump und Xi Jinping in der laufenden Woche.

Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 24.497 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent auf 6.291 Punkte nach oben. Die Rendite der 10-jährigen Treasurys gibt um 3 Punkte nach auf 4,97 Prozent, liegt allerdings nur hauchdünn unter dem psychologisch kritischen Niveau von 5 Prozent.

Die fallenden Renditen verhindern auch, dass die Herunterstufung der Länder-Bonität Frankreichs durch Scope auf "A+" von "AA-" belastet. Begründet wurde die Herabstufung mit der anhaltenden Verschlechterung der Haushaltsaussichten, gekennzeichnet durch eine steigende Staatsverschuldung, anhaltend hohe Haushaltsdefizite und geringe Fortschritte bei Strukturreformen. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen verliert 9 Basispunkte auf 4,48 Prozent. Der CAC-40 gewinnt 0,6 Prozent.

Auch die politische Entwicklung in Deutschland ist ein Thema. Bei den Landtagswahlen in Berlin hat die Linke vor der CDU gewonnen. In Mecklenburg-Vorpommern hat die AfD vor der SPD gesiegt. Die CDU wird in dem neuen Landtag nicht mehr vertreten sein, was den Druck auf den Reformkurs von Kanzler Merz weiter erhöhen dürfte. Sollten die Ergebnisse der Landtagswahlen tatsächlich bundespolitische Folgen haben, wäre auch ein Einfluss auf Aktienkurse und Zinsen wahrscheinlich, heißt es bei QC Partners.

Der Sieg der Linken in Berlin auf den Immobiliensektor wird allerdings zumindest teilweise kompensiert durch übergeordnet kräftig fallende Renditen an den Anleihemärkten. Vonovia verlieren 0,7 Prozent, LEG Immobilien legen dagegen um 0,4 Prozent zu, Aroundtown fallen um 0,1 Prozent.

Die massive Gewinnwarnung von VW am Freitag kurz vor Handelsschluss wirkt nach. Nicht alle Teilnehmer dürften zu dem Zeitpunkt noch aktiv gewesen sein. Die VW-Gewinnwarnung ist nach Ansicht von Metzler nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick erscheint. Die Lage in China habe sich verschlechtert, der Großteil der Warnung sei auf Sondereffekte zurückzuführen und die Cashflow-Prognose bleibe unverändert. Die VW-Aktie legt nach dem deutlichen Minus am Freitag nun um 0,2 Prozent zu.

Der Getränkehersteller Berentzen wird von dem US-Sprirituosenkonzern Sazerac übernommen. Wie das US-Unternehmen mitteilte, haben sich beide Parteien auf einen Zusammenschluss verständigt. Sazerac zahlt in einem freiwilligen Übernahmeangebot 5,55 Euro je Aktie in bar. Die Aktie war am Freitag mit 4,53 Euro aus dem Handel gegangen. Berentzen hatte vergangene Woche über die Verhandlungen informiert. Berentzen steigen um 21,9 Prozent auf 5,52 Euro.

Für die Aktien von Kühne + Nagel geht es um 5,0 Prozent nach oben. Der Schweizer Logistikkonzern geht eine langfristige Kooperation mit Amazon ein.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.291,38 +0,9 55,18 6.236,20 8,6

Stoxx-50 5.351,56 +0,8 42,70 5.308,86 8,8

DAX 25.497,39 +0,8 193,33 25.304,06 4,1

MDAX 31.149,82 +0,2 65,85 27.039,42 1,7

TecDAX 3.990,91 +1,1 42,26 3.091,28 10,2

SDAX 18.174,28 +0,4 67,73 13.062,07 5,8

FTSE 10.704,88 +0,4 45,75 10.659,13 7,8

CAC 8.110,29 +0,6 45,27 8.065,02 -0,5

SMI 13.882,28 +0,7 95,56 13.786,72 4,6

ATX 6.854,47 +0,8 56,29 6.798,18 28,7

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,1477 -0,1 -0,0006 1,1483 1,1478

EUR/JPY 180,46 +0,2 0,3000 180,16 178,9100

EUR/CHF 0,9442 +0,0 0,0003 0,9439 0,9461

EUR/GBP 0,8577 +0,1 0,0004 0,8573 0,8600

USD/JPY 157,21 +0,2 0,3500 156,86 155,8400

GBP/USD 1,3381 -0,1 -0,0012 1,3393 1,3343

USD/CNY 6,6957 -0,0 -0,0018 6,6975 6,7074

USD/CNH 6,695 +0,0 0,0006 6,6944 6,7029

AUS/USD 0,7128 +0,2 0,0011 0,7117 0,7112

Bitcoin/USD 81.653,85 +0,7 576,34 81.077,51 76.744,31

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,31 -2,0 -1,99 100,3

Brent/ICE 101,68 -2,1 -2,19 103,87

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.347,92 -0,7 -28,99 4.376,91

Silber 65,99 -0,4 -0,24 66,23

Platin 1.798,02 -0,1 -2,11 1.800,13

(Angaben ohne Gewähr)

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September 21, 2026 04:05 ET (08:05 GMT)