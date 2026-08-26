Aroundtown Aktie
|2,03EUR
|0,00EUR
|-0,20%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Halbjahreszahlen mit einem Kursziel von 3,80 Euro auf "Buy" belassen. Operativ habe der Immobilienkonzern im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, schrieb Andreas Pläsier in seinem Kommentar am Mittwoch. Das deutlich unter Plan liegende Ergebnis je Aktie (EPS) wertet er nicht als operative Schwäche, sondern ausschließlich als Folge des ausgebliebenen Bewertungsgewinns./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
3,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,98 €
|
Abst. Kursziel*:
91,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
87,38%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
25.08.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
25.08.26
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.08.26
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.08.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
17.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.08.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.08.26
|EQS-CMS: Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert am Mittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SA
|09:59
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.05.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,00
|-1,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:59
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|08:32
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|07:30
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG