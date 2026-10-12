Aroundtown Aktie
|1,42EUR
|-0,05EUR
|-3,20%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aroundtown von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1,80 auf 1,30 Euro gesenkt. Wegen höherer Finanzierungskosten prognostizieren die Experten fallende Ergebnisse je Aktie von 2026 bis 2028. Sie reduzierten die Nettobuchwerte um mehr als 40 Prozent. Hohe Kapitalkosten und ein hoher Verschuldungsgrad seien Herausforderungen für die Immobiliengruppe, hieß es in einer Studie am Montag./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Sell
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
1,30 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
1,42 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,45%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
1,43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,77%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start fester (finanzen.at)
|
08.10.26
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
01.10.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
01.10.26
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Aroundtown SA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
24.09.26
|MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.09.26
|XETRA-Handel: MDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SA
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,43
|-3,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:20
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG