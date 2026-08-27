FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft mit Büroimmobilien habe sich schwach entwickelt, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Verschuldungsgrad der Immobiliengesellschaft sei gestiegen und die Bewertung des Portfolios verliere an Dynamik./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET



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