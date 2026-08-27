Aroundtown Aktie
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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 2,40 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft mit Büroimmobilien habe sich schwach entwickelt, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Der Verschuldungsgrad der Immobiliengesellschaft sei gestiegen und die Bewertung des Portfolios verliere an Dynamik./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
2,40 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
1,99 €
|
Abst. Kursziel*:
20,54%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,76%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
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25.08.26
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|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
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