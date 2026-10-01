Aroundtown Aktie
|1,63EUR
|-0,02EUR
|-0,97%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 3,80 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind in der Immobilienbranche lasse nicht nach, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag und passte sein Bewertungsmodell an. Die Refinanzierung bleibe die zentrale Belastung des Immobilienunternehmens./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
3,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,60 €
|
Abst. Kursziel*:
106,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
102,95%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
24.09.26
|MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Aroundtown SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.09.26
|XETRA-Handel: MDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
18.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.09.26
|MDAX-Titel Aroundtown SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Aroundtown SA-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
10.09.26
|MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Aroundtown SA
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.05.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|21.04.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.03.26
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|04.09.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,62
|-1,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:09
|Continental Buy
|UBS AG
|07:08
|BMW Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|ASOS Equal Weight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital