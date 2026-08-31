Aroundtown Aktie
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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 2,70 auf 1,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitagabend an den durchwachsenen Halbjahresbericht an. Er rechnet jetzt unter anderem mit höheren Kapitalkosten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 17:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
1,90 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
1,96 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,11%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
1,93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,30%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
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Analysen zu Aroundtown SA
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