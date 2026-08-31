Aroundtown Aktie

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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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31.08.2026 06:25:56

Aroundtown SA Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 2,70 auf 1,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitagabend an den durchwachsenen Halbjahresbericht an. Er rechnet jetzt unter anderem mit höheren Kapitalkosten./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2026 / 17:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
1,90 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
1,96 € 		Abst. Kursziel*:
-3,11%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
1,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,30%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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