MÄRKTE USA/Börse mit kleinem Minus - Leichte Nervosität vor Treffen Trump/Putin

DOW JONES--Die US-Börsen geben im Verlauf des Freitagshandels leicht nach. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,2 Prozent auf 44.996 Punkte. Der S&P-500 notiert 0,3 Prozent niedriger, der Nasdaq-Composite liegt 0,5 Prozent im Minus. Die Blicke der Wall Street sind zum Wochenausklang auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet, bei dem über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine gesprochen werden soll. Allerdings sitzen weder die Ukraine noch die europäischen Staaten mit am Tisch. Die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns der Gespräche schätzt Trump auf 25 Prozent. Bei einem positiven Verlauf hat Trump zudem ein zweites Treffen unter Beteiligung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj ins Spiel gebracht.

Die deutlich stärker als erwartet gestiegenen Erzeugerpreise vom Vortag scheint der Markt dagegen weitgehend verarbeitet zu haben. Diese haben den Zinssenkungshoffnungen, die den Markt zuletzt auf immer neue Rekordhochs geführt haben, keinen wesentlichen Dämpfer versetzt. Zudem werden bis zum Termin der nächsten Sitzung der US-Notenbank im September noch etliche weitere Daten veröffentlicht, die in die Entscheidung einfließen werden.

Die US-Konjunkturdaten des Tages haben wenig Einfluss. Die Einzelhandelsumsätze erhöhten sich im Juli wie erwartet um 0,5 Prozent - allerdings auf nach oben revidierter Vormonatsbasis. Der Empire State Index für den August legte dagegen deutlicher zu als prognostiziert. Die US-Importpreise sind im Juli entgegen den Erwartungen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten auf Monatssicht unveränderte Importpreise prognostiziert. Die Industrieproduktion sank im Juli um 0,1 Prozent, während Volkswirte eine Stagnation vorhergesagt hatten. Die Kapazitätsauslastung verringerte sich geringfügig und fiel etwas niedriger aus als erwartet. Der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan lag im August in der ersten Umfrage mit 58,6 unter dem Ökonomenkonsens von 62,5. Die Juni-Daten zu den Lagerbeständen deckten sich mit den Erwartungen.

Die Aktien von Applied Materials brechen um 13,4 Prozent ein. Der US-Chipausrüster prognostiziert für das laufende vierte Geschäftsquartal einen Rückgang von Gewinn und Umsatz aufgrund von Herausforderungen in China und schwankender Nachfrage seitens anderer Kunden. Dies sagte der CFO des Konzerns, Brice Hill, in einem Interview.

Intel gewinnen 5,4 Prozent. Intel und die Trump-Administration erörtern nach Angaben informierter Kreise die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung der US-Regierung an dem angeschlagenen Chiphersteller. Ein solcher Schritt würde Trumps "America first"-Agenda voranbringen und gleichzeitig den politischen Druck auf Intel-Chef Lip-Bu Tan verringern. Trump habe die Idee während eines Treffens mit Tan am Montag im Weißen Haus besprochen, so mehrere mit der Situation vertraute Personen. Die Überlegungen befänden sich noch in einem frühen Stadium und könnten scheitern, sagten sie.

Die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway von Warren Buffett hat im zweiten Quartal Aktien von Apple verkauft und ihre Beteiligung an dem iPhone-Hersteller damit weiter reduziert. Dagegen nahm Berkshire die Unitedhealth Group in ihr Portfolio auf. Die Aktien von Unitedhealth steigen um 13,4 Prozent, die Papiere von Apple sinken um 0,7 Prozent.

Dollar mit Abgaben vor Treffen

Der Dollar zeigt sich vor dem Treffen zwischen Trump und Putin mit Abgaben. Der Dollar-Index verliert 0,5 Prozent. Der Greenback könnte fallen, sollten Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland erzielt werden und damit die geopolitischen Risiken nachlassen, so ING-Analyst Francesco Pesole. Das positivste Szenario für den Dollar wäre, wenn das Treffen keine Ergebnisse brächte. Derzeit werde der Dollar jedoch eher von US-Daten getrieben, sagt er. Die Märkte hätten ihre Wetten auf Zinssenkungen nach den höher als erwartet ausgefallenen US-Erzeugerpreisen reduziert. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte dies die negativen Auswirkungen eines möglichen Waffenstillstandsabkommens ausgleichen, so Pesole.

Auch für die Ölpreise geht es nach unten. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 1,4 Prozent. "Jede Änderung der US-Sanktionen gegen Russland, den zweitgrößten Produzenten der Opec+, könnte die durch den Ukraine-Krieg gestörten Handelsströme neu gestalten, da Russland zunehmend auf Preisnachlässe für Verkäufe an China und Indien angewiesen ist", meint Soojin Kim, Analyst bei MUFG. Gleichzeitig lasten die Erwartungen eines Angebotsüberschusses und die ungewissen Nachfrageaussichten auf dem Markt.

Am Anleihemarkt steigt die Zehnjahresrendite nach den Daten um 3 Basispunkte auf 4,32 Prozent. Der Goldpreis tendiert behauptet.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.995,50 +0,2% 84,24 +5,6%

S&P-500 6.450,18 -0,3% -18,36 +10,0%

NASDAQ Comp 21.605,84 -0,5% -104,83 +12,4%

NASDAQ 100 23.693,99 -0,6% -138,46 +13,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1704 +0,5% 1,1652 1,1650 +12,5%

EUR/JPY 172,13 -0,0% 172,18 172,12 +5,7%

EUR/CHF 0,9437 +0,3% 0,9410 0,9411 +0,3%

EUR/GBP 0,8633 +0,2% 0,8612 0,8604 +4,0%

USD/JPY 147,07 -0,5% 147,78 147,75 -6,0%

GBP/USD 1,3557 +0,2% 1,3530 1,3541 +8,1%

USD/CNY 7,1382 +0,1% 7,1329 7,1351 -1,0%

USD/CNH 7,1870 +0,1% 7,1795 7,1825 -2,1%

AUS/USD 0,6513 +0,2% 0,6499 0,6494 +5,0%

Bitcoin/USD 116.931,70 -0,9% 117.991,40 118.419,10 +24,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,02 63,96 -1,5% -0,94 -10,9%

Brent/ICE 66,07 66,84 -1,2% -0,77 -10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.339,97 3.336,90 +0,1% 3,07 +27,0%

Silber 37,94 38,03 -0,2% -0,08 +31,7%

Platin 1.148,19 1.168,11 -1,7% -19,92 +33,4%

Kupfer 4,50 4,48 +0,3% 0,02 +9,4%

