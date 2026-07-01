Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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01.07.2026 23:02:00
Major Apple Bug Appears to Disclose All Real Emails for 'Hide My Email' Users
A vulnerability in Apple's privacy-focused iCloud Plus feature allows attackers to discover users' real email addresses.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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30.06.26