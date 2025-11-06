Maue Konsumstimmung und starker Euro bremsen Henkel

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel (Henkel vz) bekommt weiter eine trübe Verbraucherstimmung zu spüren. So sank der Umsatz im dritten Quartal um 6,3 Prozent auf rund 5,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Organisch - also wechselkurs- und portfoliobereinigt - verzeichnete Henkel ein leichtes Wachstum von 1,4 Prozent. Dazu trug vor allem das Klebstoffgeschäft bei, welches um 2,5 Prozent zulegte, während das Konsumentengeschäft organisch 0,4 Prozent stieg.

Die Unsicherheiten und Herausforderungen in den globalen Märkten hielten an, kommentierte Konzernchef Carsten Knobel. Das Unternehmen bekräftigte seine Jahresprognose. "Falls sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld bis zum Jahresende nicht spürbar verbessert, gehen wir davon aus, dass das organische Umsatzwachstum der Gruppe am unteren Ende der aktuellen Bandbreite von 1 bis 2 Prozent liegen wird", so Knobel. Henkel hatte erst im August die Umsatzerwartung gesenkt.

Die Ergebnisprognosen dürften hingegen dank des laufenden Sparprogramms "gut" innerhalb der Spanne liegen. So erwartet Henkel unter anderem eine bereinigte Umsatzrendite von 14,5 bis 15,5 Prozent./nas/stk