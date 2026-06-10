MDAX aktuell: MDAX fällt mittags

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,02 Prozent schwächer bei 31 318,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 377,385 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 31 576,34 Punkte an der Kurstafel, nach 31 642,54 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 705,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 274,33 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 2,39 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der MDAX bei 31 181,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 723,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, notierte der MDAX bei 30 548,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,09 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell AUTO1 (+ 4,05 Prozent auf 23,10 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,61 Prozent auf 39,20 EUR), Aroundtown SA (+ 1,18 Prozent auf 2,23 EUR), TAG Immobilien (+ 1,01 Prozent auf 13,03 EUR) und freenet (+ 0,95 Prozent auf 25,60 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Aurubis (-5,67 Prozent auf 186,50 EUR), Salzgitter (-4,75 Prozent auf 54,15 EUR), thyssenkrupp (-4,28 Prozent auf 10,41 EUR), AIXTRON SE (-3,16 Prozent auf 53,36 EUR) und Nordex (-3,15 Prozent auf 38,08 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 019 143 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,391 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at