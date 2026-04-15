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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Freenet vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mathieu Robilliard passte seine Prognosen für den Mobilfunkanbieter an die jüngsten Markttrends an. Daraus resultierten leicht sinkende Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 und 2027, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 16:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
27,00 €
|
Abst. Kursziel*:
11,11%
|
Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
27,10 €
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Abst. Kursziel aktuell:
10,70%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
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