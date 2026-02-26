freenet Aktie
|26,90EUR
|-2,80EUR
|-9,43%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal 2025 und auch der Ausblick auf 2026 hätten die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er rechnet mit einem deutlich sinkenden Konsens. Im Anlegerfokus stünden wohl unter anderem mögliche weitere Risiken aus Netzbetreibervereinbarungen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: freenet AG Sell
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
30,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,03%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
26,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,35%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
Analysen zu freenet AG
|07:21
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:08
|freenet Sell
|UBS AG
|19.02.26
|freenet Sell
|UBS AG
|12.02.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
