freenet Aktie

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25.06.2026 07:19:49

freenet Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet mit einem unveränderten Kursziel von 25 Euro von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Nach der Kurskorrektur hielten sich Chancen und Risiken etwa die Waage, schrieb Polo Tang am Mittwoch. Der nächste Kurstreiber werde die Nachverhandlung der Verträge mit Telefonica Deutschland im zweiten Halbjahr. Diesbezüglich sei Freenet ziemlich optimistisch, so Tang./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 13:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Neutral
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
24,04 € 		Abst. Kursziel*:
3,99%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
24,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,05%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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