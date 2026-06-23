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23.06.2026 07:58:41

freenet Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Schätzungen am Montag vor dem nächsten Quartalsbericht des Mobilfunkanbieters an die Ergebnisse des letzten an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Equal Weight
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
24,46 € 		Abst. Kursziel*:
16,52%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Maurice Patrick 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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