freenet Aktie
|24,16EUR
|-0,28EUR
|-1,15%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
23.06.2026 07:58:41
freenet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Freenet von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Maurice Patrick passte seine Schätzungen am Montag vor dem nächsten Quartalsbericht des Mobilfunkanbieters an die Ergebnisse des letzten an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
24,46 €
|
Abst. Kursziel*:
16,52%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Maurice Patrick
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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