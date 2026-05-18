freenet Aktie

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18.05.2026 12:50:36

freenet Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Sell" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Polo Tang sprach in seiner Reaktion vom Freitag auf die Quartalszahlen von schwachen Trends sowohl im Mobilfunk- als auch im TV-Geschäft Waipu TV./rob/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Sell
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
26,18 € 		Abst. Kursziel*:
-4,51%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
26,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,87%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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