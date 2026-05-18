freenet Aktie
|26,56EUR
|0,40EUR
|1,53%
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
18.05.2026 12:50:36
freenet Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Sell" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Polo Tang sprach in seiner Reaktion vom Freitag auf die Quartalszahlen von schwachen Trends sowohl im Mobilfunk- als auch im TV-Geschäft Waipu TV./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Sell
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
26,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,51%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
26,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,87%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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