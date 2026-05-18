freenet Aktie
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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet von 33,60 auf 33,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Signifikant gestiegenen Umsätzen stehe eine gesunkene Profitabilität gegenüber, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Resümee der Quartalszahlen des Mobilfunk- und TV-Anbieters./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
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Unternehmen:
freenet AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
33,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
25,84 €
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Abst. Kursziel*:
27,71%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
26,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
25,95%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
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KGV*:
-
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