freenet Aktie
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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Freenet mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Entgegen der offiziellen Ankündigung für den 13. August gehe er davon aus, dass der Mobilfunk- und TV-Anbieter bereits am 12. August nach Börsenschluss seine Zahlen veröffentlichen werde, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Entwicklung im zweiten Quartal dürfte der zum Jahresauftakt ähneln. Der Experte rechnet mit einem 26-prozentigen Umsatzanstieg, hält aber Rückgänge des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) sowie des Barmittelzuflusses um 9 beziehungsweise 11 Prozent für möglich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
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Unternehmen:
freenet AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
33,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,38 €
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Abst. Kursziel*:
47,45%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
22,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,32%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
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KGV*:
-
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