MDAX aktuell: MDAX letztendlich schwächer

Am Dienstag stand der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,78 Prozent im Minus bei 28 509,65 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 292,916 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,028 Prozent auf 29 035,57 Punkte an der Kurstafel, nach 29 027,31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 29 335,28 Punkte, das Tagestief hingegen 28 500,55 Zähler.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 11.02.2025, wies der MDAX einen Wert von 27 246,06 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 26 929,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 036,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 30 505,59 Punkten. Bei 24 989,87 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 9,10 Prozent auf 133,10 EUR), Nordex (+ 2,83 Prozent auf 15,65 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,14 Prozent auf 59,60 EUR), K+S (+ 1,42 Prozent auf 14,30 EUR) und Bilfinger SE (+ 1,37 Prozent auf 66,60 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HelloFresh (-18,45 Prozent auf 8,20 EUR), TRATON (-8,09 Prozent auf 34,10 EUR), Delivery Hero (-6,19 Prozent auf 26,20 EUR), PUMA SE (-5,36 Prozent auf 28,41 EUR) und Lufthansa (-5,29 Prozent auf 7,44 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 13 371 026 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 23,783 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

2025 präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,43 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at