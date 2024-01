MDAX aktuell: MDAX verbucht Verluste

Der MDAX verbucht am Nachmittag Verluste.

Um 15:41 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,54 Prozent schwächer bei 25 415,36 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 241,240 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,346 Prozent auf 25 641,40 Punkte an der Kurstafel, nach 25 552,88 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 755,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 414,45 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 3,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 156,95 Punkte. Vor drei Monaten, am 19.10.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 24 437,24 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.01.2023, den Wert von 28 100,07 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,30 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,50 Prozent auf 127,30 EUR), Vitesco Technologies (+ 2,37 Prozent auf 84,30 EUR), AIXTRON SE (+ 2,36 Prozent auf 35,14 EUR), KION GROUP (+ 2,16 Prozent auf 39,22 EUR) und United Internet (+ 1,30 Prozent auf 23,30 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen HelloFresh (-4,89 Prozent auf 11,48 EUR), SMA Solar (-4,09 Prozent auf 45,92 EUR), Knorr-Bremse (-3,52 Prozent auf 55,44 EUR), EVOTEC SE (-3,05 Prozent auf 14,13 EUR) und Delivery Hero (-2,92 Prozent auf 21,76 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 288 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,927 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,01 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

