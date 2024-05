MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch schloss der MDAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 27 167,30 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 246,874 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 27 174,12 Punkte an der Kurstafel, nach 27 172,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 27 186,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 007,26 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2024, wurde der MDAX mit 26 289,73 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.02.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 099,76 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 22.05.2023, bei 27 584,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,23 Prozent nach oben. Bei 27 641,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 5,21 Prozent auf 5,94 EUR), SMA Solar (+ 4,08 Prozent auf 49,44 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,47 Prozent auf 101,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,10 Prozent auf 94,90 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,91 Prozent auf 86,54 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Aurubis (-4,81 Prozent auf 74,15 EUR), HUGO BOSS (-3,38 Prozent auf 48,33 EUR), Knorr-Bremse (-2,83 Prozent auf 72,05 EUR), Fraport (-2,19 Prozent auf 51,25 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,15 Prozent auf 38,75 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 5 143 075 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 18,502 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

