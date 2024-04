MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert am Nachmittag im Minus

Der MDAX zeigt sich aktuell in Rot.

Um 15:41 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent auf 26 804,93 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 252,573 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 996,93 Zählern und damit 0,017 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26 992,47 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 719,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27 246,01 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 0,393 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, stand der MDAX bei 25 983,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, notierte der MDAX bei 26 247,69 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, lag der MDAX bei 27 198,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 0,124 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Aurubis (+ 3,48 Prozent auf 72,90 EUR), Ströer SE (+ 2,41 Prozent auf 57,30 EUR), Delivery Hero (+ 1,89 Prozent auf 32,90 EUR), Siltronic (+ 1,65 Prozent auf 80,25 EUR) und freenet (+ 0,84 Prozent auf 26,30 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen EVOTEC SE (-4,93 Prozent auf 13,68 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,28 Prozent auf 138,60 EUR), Jungheinrich (-3,70 Prozent auf 37,48 EUR), AIXTRON SE (-3,35 Prozent auf 22,22 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,62 Prozent auf 103,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 920 839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 18,386 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

