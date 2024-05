MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Aktuell agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,20 Prozent schwächer bei 26 514,87 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 238,433 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,001 Prozent schwächer bei 26 567,28 Punkten, nach 26 567,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26 661,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 466,55 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, stand der MDAX bei 26 915,13 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, bei 25 711,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, lag der MDAX bei 27 619,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,21 Prozent abwärts. Bei 27 286,23 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit LANXESS (+ 3,16 Prozent auf 28,38 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,44 Prozent auf 104,90 EUR), KRONES (+ 2,42) Prozent auf 127,20 EUR), K+S (+ 2,36 Prozent auf 14,12 EUR) und United Internet (+ 2,35 Prozent auf 23,48 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,49 Prozent auf 37,04 EUR), TeamViewer (-6,38 Prozent auf 11,67 EUR), Jungheinrich (-3,63 Prozent auf 34,54 EUR), Lufthansa (-1,85 Prozent auf 6,79 EUR) und thyssenkrupp (-1,85 Prozent auf 4,84 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 814 787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 17,895 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Lufthansa-Aktie weist mit 5,53 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at