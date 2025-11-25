K+S Aktie
25.11.2025 10:03:41
25.11.2025 10:03:41
MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das K+S-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,32 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 8,834 Anteile im Besitz. Die gehaltenen K+S-Anteile wären am 24.11.2025 97,61 EUR wert, da der Schlussstand 11,05 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 2,39 Prozent.
K+S erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
