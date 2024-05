MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels mit Kursplus

So bewegt sich der MDAX am Montagmorgen.

Am Montag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,23 Prozent stärker bei 27 503,17 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 246,137 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,020 Prozent auf 27 446,78 Punkte an der Kurstafel, nach 27 441,23 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 419,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 27 512,74 Einheiten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, mit 25 989,86 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 20.02.2024, wurde der MDAX mit 25 758,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 639,03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,48 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit FUCHS SE VZ (+ 1,78 Prozent auf 44,62 EUR), thyssenkrupp (+ 1,19 Prozent auf 5,02 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,16 Prozent auf 104,35 EUR), Aurubis (+ 1,14 Prozent auf 79,60 EUR) und KION GROUP (+ 0,75 Prozent auf 45,38 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Delivery Hero (-2,23 Prozent auf 31,12 EUR), United Internet (-2,06 Prozent auf 22,82 EUR), HELLA GmbH (-0,82 Prozent auf 84,50 EUR), AIXTRON SE (-0,57 Prozent auf 22,84 EUR) und Siltronic (-0,54 Prozent auf 73,50 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 200 495 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 18,502 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 16,20 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at