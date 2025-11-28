WACKER CHEMIE Aktie
|65,60EUR
|-1,50EUR
|-2,24%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 50 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Dsa Geschäft mit dem Halbleiterrohstoff Polysilicium werde wohl der nächste Bereich der Münchner, der unter Druck gerate, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seiner Neubewertung. Seine Analysen ergäben nämlich ein massives Überangebot an Wafern in der Lieferkette. Ein Polysilicium-Dämpfer dürfte die Gewinnschätzungen für Wacker nur noch mehr unter Druck setzen. Denn dieser Bereich sei zuletzt als einziger noch stark gelaufen./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 01:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
66,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-24,76%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
65,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,78%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
