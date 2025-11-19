MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen DWS Group GmbH-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das DWS Group GmbH-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DWS Group GmbH-Papier bei 33,16 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 3,016 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,10 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers am 18.11.2025 auf 51,10 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,10 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group GmbH belief sich zuletzt auf 10,46 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DWS Group GmbH-Anteile an der Börse XETRA war der 23.03.2018. Der Erstkurs der DWS Group GmbH-Aktie belief sich damals auf 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at