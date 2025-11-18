DWS Group Aktie

51,40EUR -0,65EUR -1,25%
DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

18.11.2025 11:20:34

DWS Group GmbHCo Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS nach Daten zu europäischen ETFs und Fondsflüssen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuflüsse von Kundengeldern in Aktien europäischer Großunternehmen (Large Caps) sowie in Schwellenländeranleihen setzten sich fort, schrieb Michael Werner am Montagnachmittag./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 15:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
51,20 € 		Abst. Kursziel*:
7,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
51,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,00%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:20 DWS Group Neutral UBS AG
05.11.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 DWS Group Neutral UBS AG
Aktien in diesem Artikel

DWS Group GmbH & Co. KGaA 51,40 -1,25% DWS Group GmbH & Co. KGaA

