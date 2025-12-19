MDAX-Papier Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Knorr-Bremse von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Knorr-Bremse-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.12.2022 wurden Knorr-Bremse-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Knorr-Bremse-Aktie bei 52,40 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Knorr-Bremse-Aktie investiert hat, hat nun 1,908 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 180,63 EUR, da sich der Wert eines Knorr-Bremse-Papiers am 18.12.2025 auf 94,65 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 180,63 EUR entspricht einer Performance von +80,63 Prozent.

Am Markt war Knorr-Bremse jüngst 14,91 Mrd. Euro wert. Der Erstkurs des Knorr-Bremse-Papiers belief sich damals auf 80,80 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at