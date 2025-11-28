MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PUMA SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die PUMA SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 44,07 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die PUMA SE-Aktie investierten, hätten nun 22,691 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 458,82 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 27.11.2025 auf 20,22 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 54,12 Prozent verkleinert.

PUMA SE wurde am Markt mit 2,47 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at