PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Lukrativer PUMA SE-Einstieg?
|
26.12.2025 10:03:34
MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine PUMA SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PUMA SE-Papier via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PUMA SE-Papier 45,13 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das PUMA SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 221,582 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 775,09 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 23.12.2025 auf 21,55 EUR belief. Mit einer Performance von -52,25 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von PUMA SE bezifferte sich zuletzt auf 3,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com
Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten
|
23.12.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
22.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
22.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
22.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
22.12.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.at)
Analysen zu PUMA SEmehr Analysen
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.25
|PUMA Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|21,60
|-1,01%