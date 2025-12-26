PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

Lukrativer PUMA SE-Einstieg? 26.12.2025 10:03:34

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine PUMA SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen PUMA SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PUMA SE-Papier via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das PUMA SE-Papier 45,13 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das PUMA SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 221,582 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 775,09 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 23.12.2025 auf 21,55 EUR belief. Mit einer Performance von -52,25 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von PUMA SE bezifferte sich zuletzt auf 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

18.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
12.12.25 PUMA Outperform Bernstein Research
02.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
28.11.25 PUMA Halten DZ BANK
19.11.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

