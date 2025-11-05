TUI Aktie

TUI-Anlage im Blick 05.11.2025 10:05:10

MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren TUI-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TUI-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das TUI-Papier an diesem Tag 7,69 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die TUI-Aktie investiert hat, hat nun 13,007 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 91,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,27 Prozent.

Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,75 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

29.09.25 TUI Neutral UBS AG
24.09.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 TUI Overweight Barclays Capital
23.09.25 TUI Neutral UBS AG
23.09.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
TUI AG 7,09 1,20% TUI AG

