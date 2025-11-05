TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|TUI-Anlage im Blick
|
05.11.2025 10:05:10
MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein TUI-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TUI-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das TUI-Papier an diesem Tag 7,69 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die TUI-Aktie investiert hat, hat nun 13,007 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 91,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,05 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,27 Prozent.
Der TUI-Wert an der Börse wurde auf 3,75 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|7,09
|1,20%
