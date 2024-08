MDAX-Papier TUI-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TUI von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in TUI eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades TUI-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die TUI-Anteile bei 25,37 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die TUI-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,424 TUI-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2024 auf 6,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 239,54 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 76,05 Prozent.

TUI wurde am Markt mit 3,07 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at